Polo majice u ponudi domaćih brendova – šta tržište nudi ovog leta

Polo majica se vratila u prvi plan muške mode, ali ovog puta ne kao nostalgično podsećanje na devedesete i rane dvehiljadite.

Još tokom leta 2025. postalo je jasno da se ovaj nekada izrazito sportski komad ponovo pojavljuje svuda, od društvenih mreža i garderobera poznatih ličnosti do kolekcija za proleće 2026. Razlika je u tome što današnja polo majica više nema samo jedan prepoznatljiv oblik.

To se vidi i u kolekcijama za proleće 2026. No. 21 je prugastu polo majicu spojio sa baggy jorts pantalonama, dok je saradnja Comme des Garçons i Fred Perry donela preppy modele sa kariranim motivima i color-block detaljima.

Ipak, razlog zbog kog polo opstaje skoro čitav vek nije samo moda.

Udobna je, laka za kombinovanje i dovoljno uredna da može da pređe granicu između opuštenog i smart-casual oblačenja.

Upravo se između te dve krajnosti nalazi i današnja domaća ponuda, od jednostavnog pamučnog modela do pletenih, teksturiranih i zip varijanti.

Brend Lazare ima jedan od najširih izbora polo majica

Kod Lazare ponude teško je govoriti o samo jednom tipu polo majice.

Classic Polo najbliži je tradicionalnoj verziji sa kragnom i poznatom sportskom siluetom, dok Formell Polo već ide ka urednijem, smart-casual izgledu. Captain Polo i Riviera Zip Polo pomeraju dizajn još dalje, pre svega promenom načina kopčanja.

Upravo je domaći brend Lazare dobar primer koliko se značenje polo majice proširilo.

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U istoj ponudi nalaze se klasični modeli, zip varijante i pleteni komadi poput Sharp Zip Knit modela, pa polo više ne mora da izgleda kao obična pike majica koju biste automatski spojili sa šortsem ili farmerkama.

Zip je posebno zanimljiv detalj. Menja samo mali deo konstrukcije, ali vizuelni efekat može biti prilično veliki.

Umesto tradicionalna dva ili tri dugmeta dobija se čistija linija prednjeg dela, zbog čega polo lakše funkcioniše uz elegantnije pantalone, laganu jaknu ili jednostavan letnji sako.

Sličan efekat imaju i pletene verzije. One zadržavaju kragnu i osnovnu polo siluetu, ali tekstura materijala daje utisak lakog pletiva.

Takav model može da zauzme mesto između majice, košulje i tankog džempera, naročito u večernjim kombinacijama kada običan T-shirt deluje previše opušteno.

Paleta boja dodatno pokazuje dve strane ove kategorije.

Bela, crna, siva i teget ostaju lake za kombinovanje i mogu da se nose godinama, dok svetlije sezonske nijanse polo majici daju više letnjeg karaktera.

Legend World Wide je domaća klasika sa sportskim detaljima

Legend World Wide pristupa polo majici sa jasnije izraženom casual osnovom. Klasične pamučne verzije i regular krojevi čine najveći deo tog pristupa, što ih čini jednostavnim izborom za svakodnevnu garderobu.

Na pojedinim modelima klasična dugmad zamenjuje zip, dok kontrastni detalji na kragni i rukavima unose više sportskog karaktera.

Tu su i potpuno jednobojne verzije koje ostavljaju prostor da ostatak kombinacije vodi glavnu reč.

Kod relevantnih modela prisutna je i domaća proizvodnja, što ovom delu ponude daje dodatni lokalni kontekst.

Legend se zato prirodno nalazi između sportske i gradske garderobe. Polo majica ovde nije zamišljena kao izrazito elegantan komad, ali istovremeno izgleda urednije od običnog T-shirta.

Takav model ne zahteva komplikovano stilizovanje. Farmerke i dobra obuća već mogu biti sasvim dovoljni.

Ako se farmerke zamene chino pantalonama ili se preko majice doda lagana jakna, ista polo majica odmah dobija nešto ozbiljniji izgled.

U tome se zapravo vidi jedna od glavnih prednosti ove forme: ne traži mnogo, ali reaguje na ono što nosite oko nje.

Tiffany Production ima od klasične polo majice do pruga i zipa

Tiffany Production pokazuje koliko se poznata polo forma može menjati bez gubitka osnovnog identiteta. Pored klasičnih kratkorukavnih modela, u ponudi se pojavljuju zip verzije, izraženije kragne, horizontalne pruge, pletene varijante i reljefne površine.

Kod odgovarajućih modela prisutna je i domaća proizvodnja.

Prugasti modeli posebno dobro prate aktuelni povratak polo majice. Pruge, naravno, nisu novost. Bile su veoma prisutne tokom devedesetih i ranih dvehiljaditih, ali današnje kombinacije izgledaju drugačije. Umesto stare formule sa veoma širokim farmerkama i podignutom kragnom, prugasta polo majica sada ulazi u savremenije proporcije i opuštenije krojeve.

Dobar međunarodni primer toga je kombinacija prikazana za proleće 2026. kod No. 21, gde je prugasta polo majica spojena sa baggy jorts pantalonama. Sama pruga je poznata, ali kontekst u kom se nosi nije isti.

Tiffany ide sličnim putem kroz kombinovanje klasične siluete sa detaljima koji joj menjaju karakter. Nekad je to kontrastna kragna, nekad zip, a nekad samo površina materijala.

Posebno zanimljivi mogu biti teksturirani i pleteni modeli. Jednostavna polo majica sa reljefnom strukturom vizuelno deluje složenije i bez dodatnog printa.

Vafl i slične teksture rade upravo to: stvaraju više dubine na površini materijala, a komad i dalje ostaje lak za svakodnevno kombinovanje.

Konstantin je klasična polo majica proizvedena u Ivanjici

Konstantin se oslanja na tradicionalniji pristup muškoj garderobi. Standardna polo kragna, pamuk i svedene boje čine osnovu ponude, uz modele sa klasičnim i blago strukiranim krojem.

Pored standardne kragne, pojavljuju se i verzije sa ruskom kragnom, što pruža alternativu kupcu koji želi nešto drugačiji gornji deo bez prelaska na košulju. Bež, plava, braon, crna i druge neutralne nijanse dodatno potvrđuju klasičan pravac.

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Kod relevantnih modela proizvodnja je vezana za Ivanjicu.

Ovakav pristup možda nije najeksperimentalniji deo aktuelnog polo trenda, ali baš u tome leži njegova logika. Stilovi se menjaju, dok jednostavan pamučni polo nastavlja da radi isti posao koji radi već decenijama.

Kragnom izgleda urednije od T-shirta, a konstrukcijom ostaje udobniji i manje formalan od košulje. Zbog toga može da funkcioniše u situacijama u kojima želite da izgledate sređeno, ali ne i previše poslovno.

Minimalistički polo naročito dobro radi kada ostatak kombinacije nije komplikovan.

Uz chino pantalone može da izgleda dovoljno uredno za posao sa opuštenijim dress codeom, dok sa farmerkama i patikama ostaje sasvim svakodnevan.

Mona Man ima sofisticiranije interpretacije polo majica

Kod Mona Man pristupa polo majica se lakše posmatra kao deo kompletnog smart-casual outfita nego kao samostalni letnji basic. Elegantnije pantalone, jakne i aksesoari menjaju način na koji se isti osnovni komad čita.

U takvom okruženju polo može da preuzme posao koji bi inače pripao košulji. Kragna održava urednu liniju, dok mekša konstrukcija čini kombinaciju manje formalnom.

Upravo taj prostor između majice i košulje postaje sve važniji u savremenoj muškoj garderobi. Polo ne mora da izgleda sportski samo zato što iz sporta potiče.

Današnje dizajnerske verzije to guraju još dalje.

Na međunarodnoj sceni pojavljuju se veoma uski krojevi, prošireni rukavi, transparentni materijali i modeli koji sa tradicionalnim teniskim polo majicama dele tek osnovnu konstrukciju.

Sa druge strane, saradnja Comme des Garçons i Fred Perry za proleće 2026. pokazuje da i preppy estetika može da se osveži bez potpunog menjanja forme, kroz karirane motive i blokove boja.

Mona Man se nalazi na znatno klasičnijoj strani te priče, ali princip je isti: polo može da zadrži poznatu siluetu i ipak izgleda dovoljno sređeno za elegantniju gradsku kombinaciju.

Exterra je domaća proizvodnja i casual pristup

Exterra zadržava polo majicu blizu njene svakodnevne funkcije. Kratki rukavi, slim krojevi, rebrasta kragna i ranfle oslanjaju se na tradicionalnu sportsku konstrukciju, dok pamuk ostaje dominantan materijal.

Kod relevantnih modela proizvodnja je vezana za Arilje.

Horizontalni print i slični detalji prekidaju jednobojnu površinu, ali ne menjaju osnovni casual karakter majice. To je polo koji je prvenstveno zamišljen da se lako nosi tokom dana.

Takva jednostavnost ima praktičnu prednost. Polo može da se nosi samostalno kada je toplo, a zatim vrlo lako prelazi u slojevitu kombinaciju ispod kožne jakne, blejzera ili lagane prelazne jakne.

Upravo zbog toga jednostavni modeli često imaju duži život u garderoberu od izrazito sezonskih verzija. Mogu da funkcionišu u nekoliko meseci tokom godine i da se kombinuju bez posebnog planiranja.

Horizontalni motivi ipak daju vezu sa aktuelnim povratkom pruga i grafičkih polo majica. Razlika je u tome što je taj trend ovde preveden u vrlo praktičan, svakodnevni format.

Česta pitanja

Kako treba da stoji polo majica na ramenima? Šav rukava trebalo bi da prati prirodnu liniju ramena. Ako pada znatno niže, majica verovatno izgleda preveliko, dok zategnut materijal oko ramena obično znači da je kroj preuzak.

Koliko duga treba da bude polo majica? Za nošenje preko pantalona, donji rub bi trebalo da završi približno oko sredine rajsferšlusa pantalona. Predugačak model može vizuelno skratiti noge, dok vrlo kratak kroj često podiže majicu pri sedenju ili podizanju ruku.

Da li polo majicu treba uvlačiti u pantalone? Zavisi od kroja i prilike. Ravno završeni, kraći modeli uglavnom su namenjeni nošenju preko pantalona. Duži modeli mogu izgledati urednije uvučeni, naročito uz pantalone višeg struka i kaiš.

Koji materijal je najprijatniji kada su temperature visoke? Pamuk je čest izbor, ali treba obratiti pažnju i na debljinu i strukturu tkanine. Lakši pike, fino pleteni pamuk i tanje mešavine mogu biti prijatniji tokom toplih dana od veoma gustog materijala, čak i kada je sastav isti.

Na kraju

Polo majica ovog leta više nije samo pamučna majica sa kragnom i nekoliko dugmadi. Domaće tržište nudi klasične, pletene, teksturirane, prugaste i zip verzije, pa isti osnovni komad može da izgleda sportski, opušteno ili dovoljno sređeno za smart-casual kombinaciju.

To možda najbolje objašnjava zašto se polo toliko lako vraća u modu.

Udobna je, jednostavna za nošenje i može da promeni karakter već izborom pantalona, obuće ili jakne.

Istovremeno, savremeni trendovi pokazuju da forma još nije iscrpljena. Novi krojevi, pruge, teksture, drugačije kragne i načini kopčanja nastavljaju da menjaju komad koji postoji skoro čitav vek.

Na kraju, polo majica nije postala zanimljiva zato što je potpuno promenjena. Zanimljiva je zato što joj je potrebno vrlo malo promena da bi ponovo izgledala aktuelno.