Uređenje dečije sobe koje raste sa detetom – od poda do plafona

Funkcionalna dečija soba povezuje prostor za spavanje, učenje, odlaganje stvari i odmor

Kada smo prvi put seli da planiramo uređenje dečije sobe, bila sam ubeđena da znam tačno šta mi treba – slatka tema, pastelne boje i par ukrasnih jastučića. Već posle nekoliko meseci shvatila sam koliko sam pogrešila.

Dete raste brzo, interesovanja se menjaju iz nedelje u nedelju, a soba koja je izgledala savršeno u drugoj godini postaje potpuno neupotrebljiva u šestoj. Kroz to iskustvo, i kroz uređenje soba za oboje moje dece različitog uzrasta i pola, naučila sam šta zaista ima smisla, a šta je samo lep detalj koji se brzo preraste.

Dečija soba koja zaista traje godinama ne gradi se oko trenutne opsednutosti dinosaurusima ili princezama, već oko osnove – nameštaja, boja i podova – koja ostaje funkcionalna dok se dekor menja zajedno sa detetom.

U nastavku sam sažela sve što bih volela da sam znala pre nego što smo krenuli u renoviranje, od poda do plafona, kao i na šta treba obratiti pažnju odmah, da se kasnije ne bi ispostavilo da je greška skupa ili da se soba mora prepravljati iznova.

Prvo pitanje: koliko dece deli sobu i koji su uzrasti

Pre nego što se uopšte odabere boja zida ili nameštaj, mora se rešiti osnovno pitanje – da li dete ima sobu za sebe ili je deli sa bratom ili sestrom. Ovo potpuno menja pristup planiranju.

Ako je soba zajednička, ključno je od početka predvideti odvojene zone – svako dete treba svoj krevet, svoj deo za odlaganje igračaka i, ako prostor dozvoljava, sopstveni kutak za učenje.

Kod nas su dvoje dece delili sobu tri godine, i ono što nam je najviše pomoglo bila je jasna vizuelna podela prostora, čak i kada nismo mogli fizički da postavimo pregradu. Različiti tepisi ili tepih po zonama, na primer, pomažu detetu da instinktivno zna gde je „njegov“ prostor, a gde je zajednička zona za igru.

Kada su u pitanju deca različitog pola koja dele sobu, preporučujem neutralnu paletu boja kao osnovu, a lične akcente (posteljina, zavese, dekoracija) prilagoditi svakom detetu ponaosob.

Tako izbegavate situaciju da soba „izgleda kao dečja“ ili „izgleda kao devojčica“, a zapravo pripada oboma podjednako.



Situacija Šta obavezno predvideti Jedno dete, sopstvena soba Fleksibilan nameštaj koji prati rast, prostor za igru koji kasnije postaje radni kutak Dvoje dece, zajednička soba Odvojene zone spavanja, odlaganja i učenja, jasno definisane granice prostora Dečak i devojčica dele sobu Neutralna osnova (zidovi, nameštaj), lični akcenti kroz tekstil i dekor Deca različitog uzrasta Prostor koji se lako menja – od igraonice za malo dete do radnog prostora za starije

Nameštaj koji prati rast, a ne trenutnu fazu

Najveću grešku pravimo kada nameštaj biramo prema trenutnoj temi koju dete obožava. Kreveti u obliku auta, police u obliku oblaka i stočići prilagođeni isključivo malom detetu deluju šarmantno, ali se prerastaju za dve, tri godine.

Ono što se pokazalo kao najbolja investicija u našem slučaju bio je krevet koji se produžava, radni sto sa podesivom visinom i ormar sa policama koje se mogu premeštati.

Ovakav nameštaj prati dete od predškolskog uzrasta do srednje škole, a jedina stvar koja se menja tokom godina jeste dekor oko njega.

Kod izbora nameštaja za dečiju sobu, obratite pažnju na sledeće:

Birajte veće, jednostavnije komade nameštaja koji se lako uklapaju u različite faze odrastanja

Izbegavajte tematski nameštaj vezan za trenutnu opsesiju deteta – umesto toga, temu unesite kroz dekor koji se lako menja

Radni sto i stolica moraju biti podesivi po visini, jer se dete menja brže nego što mislite

Ormar podelite na zone koje dete može samo da koristi, čak i kada je malo – ovo podstiče samostalnost od najranijeg uzrasta

Boje i zidovi – osnova koja ostaje, dekor koji se menja

Kada smo krečili sobu, odlučili smo se za neutralnu osnovnu boju zidova, a sve „trenutne“ teme unosili smo kroz nalepnice, postere i tekstil koji se lako zamenjuju.

Ova odluka nam je kasnije uštedela i vreme i novac, jer nismo morali ponovo da krečimo sobu svaki put kada bi dete promenilo interesovanje.

Ako želite akcentni zid, birajte boju koja neće delovati dečije za par godina – zemljani tonovi, meka plava, zelena ili topla siva starе dobro i lako se kombinuju i sa „dečjim“ i sa „tinejdžerskim“ dekorom.

Jaka i izuzetno šarena rešenja ostavite za detalje koji se lako menjaju, a ne za površine koje je teško i skupo ponovo obrađivati.

Pod i tepisi – udobnost koja mora biti i bezbedna

Podna obloga je jedan od elemenata na koji roditelji najčešće zaborave, a upravo je on presudan za bezbednost i udobnost.

Parket ili laminat su praktičan izbor jer se lako čiste i traju godinama, ali sam pod retko je dovoljno prijatan za igru na kolenima ili sedenje na podu, što deca rade veći deo dana.

Zbog toga smo se odlučili da dodamo mekane, kvalitetne tepihe za dečiju sobu, koje smo naručili kod TepihMix, jer smo želeli materijal koji je bezbedan za decu, lak za održavanje i dovoljno izdržljiv da izdrži svakodnevnu igru, prosut sok i česta pranja.

Tepih nije samo estetski detalj – on omekšava padove, izoluje hladnoću poda i vizuelno definiše zonu za igru, što je posebno korisno kada dete deli sobu sa bratom ili sestrom.

Prilikom izbora tepiha, obratite pažnju na:

Materijal – prirodna vlakna su prijatnija i hipoalergena, što je važno kod dece sklone alergijama

– prirodna vlakna su prijatnija i hipoalergena, što je važno kod dece sklone alergijama Lakoću održavanja – tepih mora moći da se pere ili čisti bez komplikacija

– tepih mora moći da se pere ili čisti bez komplikacija Debljinu i mekoću – što je tepih mekši, to je bezbedniji za igru i eventualne padove

– što je tepih mekši, to je bezbedniji za igru i eventualne padove Veličinu – tepih treba da pokrije glavnu zonu igre, ne samo prostor pored kreveta

Rasveta – jedna lampa nikad nije dovoljna

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Ovo je stvar na koju nismo dovoljno obratili pažnju u početku, a kasnije se pokazala kao jedna od najvažnijih. Jedna plafonska lampa retko je dovoljna za sve aktivnosti koje se odvijaju u dečijoj sobi.

Detetu je potrebno glavno osvetljenje za igru, jače i usmereno svetlo za radni sto, i blago, ambijentalno svetlo za večernje čitanje ili uspavljivanje.

LED rasveta sa mogućnošću podešavanja jačine pokazala se kao odlično rešenje, jer prati potrebe deteta kroz različite uzraste – od noćne lampice za malo dete do jačeg svetla potrebnog tinejdžeru za učenje do kasno uveče.

Bezbednost – stvari na koje treba misliti odmah, a ne naknadno

Ovo je deo koji bih istakla kao najvažniji, jer greške u bezbednosti se najteže ispravljaju naknadno. Pre nego što nameštaj uopšte unesete u sobu, proverite sledeće:

Pričvrstite visoke komade nameštaja za zid – ormani, police i komode moraju biti fiksirani, jer je prevrtanje nameštaja jedan od čestih uzroka povreda kod male dece Izbegavajte oštre ivice – birajte nameštaj sa zaobljenim ivicama ili dodajte zaštitne profile na postojeći Vodite računa o utičnicama – sve utičnice do kojih dete može da dođe treba da imaju zaštitne poklopce Pazite na dužinu kablova i kanapa – zavese na navlačenje i dugi kablovi predstavljaju rizik, posebno za mlađu decu Proverite stabilnost kreveta na sprat, ako ga koristite – ograde moraju biti dovoljno visoke, a lestvice stabilne

Ove korake smo obavili pre nego što je iko od dece i prespavao u sobi, i ne žalim nijedan minut uložen u to, jer je mnogo lakše sprečiti problem nego ga rešavati kasnije.

Zaključak

Uređenje dečije sobe koja raste sa detetom nije jednokratan poduhvat, već proces koji se gradi pametnim odlukama od samog početka – od izbora nameštaja i boja, preko rasvete i poda, do bezbednosnih detalja koje lako previdimo dok smo fokusirani na estetiku.

Kada osnova prostora bude kvalitetna i fleksibilna, dekor možete menjati koliko god puta poželite, bez skupih i čestih renoviranja.

Iz sopstvenog iskustva mogu da kažem – najveća ušteda, i vremena i novca, dolazi upravo iz odluka koje donesete pre nego što prva kutija sa nameštajem uopšte stigne u kuću.

Uložite malo više pažnje u planiranje na početku, i soba će vašem detetu služiti verno, godinama unapred.