Kako zameniti slavinu u kupatilu bez pomoći majstora? Detaljan vodič u 7 jednostavnih koraka

Procene komunalnih preduzeća pokazuju da slavina koja kaplje može da potroši i do 10.000 litara vode godišnje ako se kvar ne sanira na vreme? To je količina vode koja može značajno uvećati račun, a sve zbog jednog malog, ali upornog problema.

Čekanje majstora zbog takvog kvara često potraje duže nego sama popravka. U stvarnosti, zamena slavine u kupatilu je jedan od onih kućnih poslova koji deluju komplikovano, ali su zapravo vrlo izvodljivi uz malo pažnje i jasan redosled koraka.

U nastavku sledi praktičan vodič koji pokazuje kako da slavinu zamenite samostalno, bez stresa i bez čekanja.

Ključne tačke

• Slavina koja kaplje može nepotrebno povećati potrošnju vode i račune.

• Zamena slavine je posao koji se u većini slučajeva može obaviti bez majstora.

• Prvi i najvažniji korak je potpuno zatvaranje dovoda vode.

• Pravilno odabran model mora odgovarati postojećim instalacijama.

• Umerenost pri zatezanju spojeva sprečava oštećenja i curenje.

• Završna provera svih spojeva garantuje sigurnu i dugotrajnu montažu.

Koji tip slavine imate i koju treba kupiti

Pre kupovine nove slavine potrebno je utvrditi tip postojeće. To je često presudan detalj.

Postoje četiri osnovne varijante:

Jednoručna slavina Dvoručna slavina Zidna slavina Ugradna slavina

Važno je proveriti:

Razmak rupa na lavabou

Način montaže

Dužinu priključnih creva

Ako birate novu slavinu, preporučuje se kvalitetan proizvođač i pouzdan dobavljač. Na primer, ITIM ponuda slavina za kupatilo obuhvata različite modele koji odgovaraju standardnim instalacijama, što olakšava izbor bez dodatnih prepravki.

Alat koji je potreban za zamenu slavine

Bez odgovarajućeg alata posao može postati frustrirajući. Srećom, lista nije duga.

Alat Čemu služi Napomena Francuski ključ Odvrtanje i zatezanje matica Podesiv, praktičan za različite dimenzije Ključ za cevi Rad sa tvrdokornim spojevima Koristiti pažljivo da se ne ošteti navoj Kanta i krpa Skupljanje preostale vode Uvek ostane malo vode u sistemu Teflon traka Dihtovanje navoja Nanosi se pre zatezanja

Korak po korak: Kako zameniti slavinu u kupatilu

Zamena slavine u kupatilu može delovati kao komplikovan zadatak, ali kada postupak podelite u jasne korake, sve postaje jednostavno i izvodljivo. Radite smireno, bez žurbe i uz dobru pripremu.

1. Zatvorite dovod vode

Pre bilo kakvog odvrtanja, prvo zatvorite vodu. Ispod lavaboa se obično nalaze dva ventila, jedan za toplu i jedan za hladnu vodu. Okrenite ih u smeru kazaljke na satu dok se potpuno ne zatvore.

Ako ventili ne postoje ili ne funkcionišu kako treba, zatvorite glavni ventil za stan ili kuću. Tek kada ste sigurni da je voda potpuno zatvorena, pređite na sledeći korak.

Nakon toga otvorite slavinu kako biste ispustili preostali pritisak i vodu iz cevi. Time sprečavate neprijatna iznenađenja tokom rada.

2. Pripremite radni prostor

Postavite kantu ili dublju posudu ispod lavaboa. U instalacijama gotovo uvek ostane malo vode koja će iscureti kada odvojite spojeve.

Pripremite i suvu krpu kako biste obrisali kapljice i održali prostor suvim i bezbednim za rad.

3. Odvrnite fleksibilna creva

Uz pomoć francuskog ključa pažljivo odvrnite matice koje povezuju fleksibilna creva sa ventilima. Radite polako kako ne biste oštetili navoj.

Obratite pažnju koje crevo je povezano sa toplom, a koje sa hladnom vodom. U većini slučajeva leva strana je topla voda, ali proverite pre nego što nastavite.

Nakon odvrtanja, pažljivo odvojite creva i ostavite ih sa strane.

4. Uklonite staru slavinu

Sa donje strane lavaboa pronađite maticu ili nosač koji drži slavinu. Odvrnite je ključem. Ako je matica čvrsto stegnuta zbog kamenca, budite strpljivi i postepeno je otpustite.

Kada uklonite maticu, podignite slavinu sa gornje strane lavaboa. Ako je zalepljena naslagama kamenca, lagano je pomerajte levo desno dok se ne oslobodi.

5. Očistite površinu

Pre postavljanja nove slavine temeljno očistite površinu lavaboa. Uklonite ostatke stare zaptivke, kamenac i prljavštinu.

Površina mora biti potpuno čista i suva kako bi nova slavina pravilno nalegla i kako bi se sprečilo curenje.

6. Postavite novu slavinu

Provučite novu slavinu kroz otvor na lavabou. Sa donje strane postavite gumenu zaptivku, a zatim navijte maticu koja je drži na mestu.

Zategnite maticu čvrsto, ali umereno. Nemojte koristiti preveliku silu jer možete oštetiti navoj ili keramiku. Proverite da li slavina stoji stabilno i da se ne pomera.

7. Povežite creva i proverite spojeve

Pre nego što povežete creva, nanesite teflon traku na navoj radi boljeg dihtovanja. Zatim ponovo povežite fleksibilna creva sa ventilima i pažljivo ih zategnite.

Polako otvorite ventile i pustite vodu. Pažljivo proverite sve spojeve kako biste se uverili da nigde ne curi. Ako primetite kapljanje, dodatno zategnite spoj.

Kada nema curenja i slavina normalno funkcioniše, zamena je uspešno završena.

Najčešći kvarovi slavina u kupatilu

Pre nego što odlučite da zamenite slavinu, proverite da li je problem moguće rešiti jednostavnom popravkom.

Ovo su najčešći kvarovi: Slavina kaplje

Najčešći uzrok je istrošena zaptivka ili keramički uložak. Ako se kvar ponavlja, zamena slavine je dugoročno bolje rešenje. Curenje ispod lavaboa

Obično je problem u labavom spoju, oštećenoj zaptivci ili dotrajalom fleksibilnom crevu. Slab pritisak vode

Najčešće je zapušen aerator zbog kamenca. Dovoljno je da ga odvrnete i očistite. Teško okretanje ručice

Uzrok je istrošen ili zaprljan mehanizam unutar slavine.

Koliko košta zamena slavine ako je menjate sami

Ako slavinu zamenite bez pomoći majstora, trošak se svodi isključivo na cenu nove slavine i eventualno sitnog potrošnog materijala poput teflon trake.

U nastavku je okvirni pregled cena slavina na tržištu:

Kategorija slavine Cena (RSD) Ukupan trošak bez majstora (RSD) Povoljniji modeli 2.500 – 6.000 2.500 – 6.500 Srednji cenovni rang 12.000 – 35.000 12.000 – 36.000 Premium modeli 35.000+ 35.000+

Dodatni sitni troškovi

Teflon traka: 100 – 300 RSD

Novo fleksibilno crevo ako je potrebno: 500 – 1.500 RSD

U većini slučajeva, ako već imate osnovni alat, kompletna zamena slavine može vas koštati samo cenu same slavine. Upravo zato je samostalna zamena finansijski najisplativija opcija kada su instalacije u dobrom stanju.

Najčešća pitanja

Da li je zamena slavine zaista moguća bez iskustva? U većini slučajeva jeste. Ako su instalacije ispravne i prati se jasan redosled koraka, zamena slavine je jednostavan kućni posao.

Koliko vremena je potrebno za zamenu? U proseku između 30 i 90 minuta, u zavisnosti od iskustva i stanja stare slavine.

Da li je potrebno isključiti glavni ventil za vodu? Ako postoje ispravni ventili ispod lavaboa, dovoljno je zatvoriti njih. Ako ne rade ili ne postoje, tada je potrebno zatvoriti glavni ventil.

Šta ako nakon montaže slavina curi? Najčešći uzrok je nedovoljno zategnut spoj ili loše postavljena zaptivka. Potrebno je pažljivo proveriti spojeve i po potrebi dodatno ih zategnuti.

Da li svaka slavina odgovara svakom lavabou? Ne. Pre kupovine je potrebno proveriti razmak rupa, tip montaže i dužinu priključnih creva.

Kada je bolje pozvati majstora? Ako su oštećeni ventili, navoj ili instalacije u zidu, ili ako je u pitanju zidna ili ugradna slavina, preporučuje se stručna intervencija.

Zaključak

Zamena slavine u kupatilu možda na prvi pogled deluje kao posao za profesionalca, ali u praksi je to jedan od onih kućnih zadataka koji se mogu uspešno obaviti samostalno..

Osim uštede novca, ovakav poduhvat donosi i osećaj sigurnosti i samostalnosti. Problem koji je danima stvarao nervozu može biti rešen za manje od sat vremena.

Ponekad je dovoljno malo odlučnosti da se shvati da mnogi kućni poslovi nisu toliko komplikovani koliko se čine. Zamena slavine je odličan primer toga.