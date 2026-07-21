Majstor ili sam svoj majstor: popravke u kupatilu koje možete uraditi sami

Na dolazak vodoinstalatera za sitan kvar u većim gradovima čeka se i po nekoliko dana, jer su majstori uglavnom zauzeti većim renoviranjima. U tom čekanju kapajuća slavina ili vodokotlić koji propušta nastavljaju da troše vodu, a račun raste. Procenjuje se da vodokotlić koji stalno pušta može da protraći i nekoliko stotina litara vode dnevno.

Ono što mnogi ne znaju jeste da se veliki broj kvarova u kupatilu svodi na zamenu jednog dela ili kratak postupak bez stručnog znanja. Uz osnovni alat i pola sata vremena, veći deo tih intervencija obavljate sami. U nastavku vas vodimo kroz konkretne popravke, korak po korak.

Ključne tačke

Curenje vodokotlića najčešće izazivaju istrošena gumica zvona, plovak ili ulazni ventil, a svi se menjaju bez alata za majstore.

Slavina koja kaplje traži zamenu keramičkog uloška ili gumice, uz obavezno zatvaranje dovoda vode pre početka.

Začepljen sifon ispod lavaboa rasklapate rukom i perete ga bez ijednog specijalnog alata.

Stari silikon oko kade menjate sami, pod uslovom da površinu prethodno dobro očistite i potpuno osušite.

Pre svake popravke zatvorite dovod vode i pripremite krpu i posudu za ostatak vode u instalaciji.

Zamenu bojlera, pomeranje cevi u zidu i skrivene kvarove uvek prepustite vodoinstalateru.

Kada popravke u kupatilu možete sami, a kada zovete majstora

Granica je jednostavna. Ako se kvar rešava zamenom vidljivog dela ili čišćenjem, posao je vaš. Ako traži razbijanje pločica, diranje instalacije u zidu ili struju, tu prestaje samostalni rad i počinje teren za stručnjaka. Ovako izgleda podela najčešćih situacija u kupatilu.

Problem Najčešći uzrok Šta da uradite Vodokotlić stalno curi Istrošena gumica zvona ili plovak Zamenite deo sami Slavina kaplje Dotrajao keramički uložak ili gumica Zamenite uložak sami Voda sporo otiče iz lavaboa Začepljen sifon Rasklopite i očistite sami Silikon oko kade pocrneo Buđ i dotrajao sloj Skinite stari i nanesite novi sami Vlažan zid oko cevi Puknuta cev u zidu Pozovite vodoinstalatera Nema tople vode Kvar na bojleru Pozovite ovlašćeni servis

Najčešće popravke u kupatilu i kako da ih rešite

Sada konkretno. Za sve što sledi važi isto pravilo na startu: zatvorite dovod vode i ispustite ostatak iz instalacije. Krenimo od kvara zbog kog se najčešće poziva majstor, iako je često najlakši za rešavanje.

Vodokotlić koji stalno curi

Zatvorite ventil na zidu i ispustite vodu iz kotlića. Skinite poklopac i taster, pa proverite dva sumnjiva mesta. Prvo je gumica na dnu centralnog zvona; kada popusti, voda neprekidno curi u šolju.

Drugo je plovak; kada ne zatvara dovod na vreme, voda odlazi preko prelivne cevi. U oba slučaja menja se sitan deo, a ne ceo kotlić.

Kada utvrdite koji deo je krivac, u ponudi sajta vodokotlić.rs na raspolaganju su rezervni delovi za vodokotliće za gotovo sve tipove kotlića, pa staru komponentu jednostavno zamenite novom istih dimenzija. Savet iz prakse koji vam štedi drugi odlazak u prodavnicu: ponesite stari deo sa sobom kako biste tačno pogodili meru.

Slavina koja kaplje

Kapanje deluje bezazleno, ali vremenom nagrize potrošnju vode i ubrza habanje same slavine.

Uzrok je skoro uvek istrošen keramički uložak ili gumica unutar mešača.

Zatvorite dovod tople i hladne vode ispod lavaboa. Skinite ručicu slavine, obično ispod ukrasnog čepa stoji jedan šraf. Odvijte i izvadite uložak, pa pogledajte stanje gumica. Postavite nov uložak istih dimenzija i sklopite sve obrnutim redom, bez prejakog zatezanja.

Ako slavina i posle zamene uloška curi na spoju sa creva, dovoljno je zameniti fleksibilno crevo. To je posao od nekoliko minuta.

Začepljen ili napukao sifon ispod lavaboa

Kada voda sporo otiče ili se skuplja u lavabou, krivac je najčešće nakupljena prljavština u sifonu. Podmetnite kofu ispod sifona, odvijte donju čašu rukom i istresite talog. Isperite delove, proverite gumice i sve vratite nazad. Ako je sifon napukao ili je star i propušta na spojevima, zamena novog traje kraće od pola sata i ne traži majstora.

Stari silikon oko kade

Pocrneli, ispucali silikon više ne drži vodu i pušta vlagu iza kade.

Zamena je posao za jedno popodne.

Skinite stari sloj oštrim nožem ili posebnim skidačem za silikon.

Očistite i operite spoj deterdžentom, pa ga potpuno osušite.

Zalepite traku sa obe strane spoja da bi linija bila uredna.

Nanesite sanitarni silikon na bazi acetata i poravnajte ga vlažnom lopaticom.

Traku skinite odmah, dok je silikon svež, i ostavite ga da se stegne prema uputstvu.

Sitan trik: pre nanošenja napunite kadu vodom do pola. Tako se spoj razmakne pod težinom, a silikon kasnije ne puca kada uđete u punu kadu.

Alat i priprema pre nego što krenete

Nema potrebe za skupom opremom. Većina ovih popravki traži samo ono što ionako imate u fioci.

Pre nego što išta odvijete, spremite sledeće.

Odvijač, klešta i podesivi ključ.

Krpu i manju posudu za vodu koja ostaje u cevima.

Rezervnu gumicu, uložak ili deo koji menjate, po mogućstvu proveren prema starom.

Sanitarni silikon i skidač silikona, ako radite oko kade.

Najvažniji korak nije alat, već zatvaranje dovoda vode. Kod slavine to je ventil ispod lavaboa, kod kotlića ventil na zidu iza šolje. Ako tih pojedinačnih ventila nema, zatvorite glavni ventil za stan.

Popravke u kupatilu koje je bolje prepustiti majstoru

Samostalni rad ima jasnu granicu. Sve što je skriveno u zidu, spojeno na struju ili vezano za garanciju traži profesionalca. Ne dirajte sami cevi ozidane iza pločica, ne rasklapajte bojler i ne petljajte oko instalacije ako niste sigurni šta radite.

U tim slučajevima greška košta više od intervencije. Kada pozovete majstora, tražite da vam objasni šta je bilo pokvareno, jer ćete sledeći put sličan kvar možda rešiti sami.

Često postavljana pitanja

Da li samostalna popravka poništava garanciju na novu sanitariju? Kod većine kvarova ne, ali ako je sanitarija sasvim nova i još u garantnom roku, prvo proverite uslove proizvođača. Kod nekih proizvoda samostalna intervencija zaista ukida pravo na garanciju, pa se u tom periodu isplati pozvati ovlašćeni servis.

Koliko često treba menjati silikon oko kade? Okvirno na svake tri do pet godina, ali pre svega gledajte stanje. Čim primetite da silikon menja boju, odvaja se od spoja ili pušta vlagu, vreme je za zamenu bez obzira na to koliko je star.

Kako da sprečim da se sifon ponovo brzo začepi? Jednom mesečno prospite kroz odvod vrelu vodu, a povremeno i sodu bikarbonu sa sirćetom. Izbegavajte da masnoću i veće ostatke bacate u lavabo, jer se upravo oni najbrže nakupljaju u sifonu.

Isplati li se popravljati stari vodokotlić ili odmah kupiti nov? Ako vas je kotlić dobro služio, a kvar je na gumici, plovku ili zvonu, popravka je isplativija od kupovine novog. Na potpuno nov uređaj prelazite tek kada je kućište napuklo ili je mehanizam toliko star da delovi za njega više ne postoje.

Zaključak

Veliki deo onoga zbog čega inače dižete telefon i tražite majstora zapravo je pola sata rada i jedan jeftin, lako dostupan deo. Vodokotlić, slavina, sifon i silikon rešavaju se kod kuće, mirno i bez stresa, čim znate gde da pogledate. Kada vam zatreba zamenska komponenta za kotlić, pogledajte ponudu na vodokotlić.rs, izaberite deo prema svom modelu i posao privedite kraju istog dana.