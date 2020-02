SVETI TRIFUN OBELEŽEN I U RUJNIKU

Slavu vinogradara, Svetog Trifuna, obeležila je i GO Crveni Krst. Predstavnici Opštine, obišli su vinograd Jovice Ilijića iz sela Rujnik i simbolično orezali čokot.Orezivanjem čokota, da se – kako govore stari – oporavi od duge zime i spremi da buja u proleće, GO Crveni Krst obeležila je slavu vinogradara Svetog Trifuna, i to u vinogradu domaćina Jovice Ilijića.

Crveni Krst ima čak dve trećine poljoprivrednih zasada na svojoj teritoriji i sve više vinogradara koji nastavljaju tradiciju svojih bližih i daljih predaka u pravljenju vina. Domaćin Jovica Ilijić dobio je i jedan simboličan poklon od GO Crveni Krst, drveno bure od 50 litara i makaze za orezivanje loze…