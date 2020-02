ŠTETNOST PASIVNOG PUSENJA

I dok gotovo svuda u Svetu opada broj pušača, u Srbiji, prema podacima s kraja prosle godine trećina odraslih I dalje aktivno konzumira duvan. Broj pušača u našoj zemlji, starijih od 15 godina, ima čak 2,8 miliona. Prema rečima pulmologa niškog ATD dr Gorana Jankovića, posebno uznemiravaju podaci da u Nišu ima puno aktivnih pušača I medju školarcima, starosti izmedju 13 I 15 godina.

U Srbiji oko trećine odraslih konzumira cigarete, a godišnje zbog pušenja umre 15.000 ljudi. Procene su da će do 2025. u Srbiji pušiti 34,3 odsto odraslih. To je značajan pad u odnosu na 2000. godinu kada je pušilo 51,5 odraslih. Ipak procene za 2025. su ispod očekivanog nivoa – pošto je globalni plan bio smanjenje od 30 odsto. Ono što posebno zabrinjava, je veliki broj jako mladih ljudi koji počinju aktivno da puše sa svega 13, 14 ili 15 godina…Zbog ovako poražavajuće statistike, niški Crveni krst, organizovao je predavanje za srednjoškolce na temu pušenja I njegovih štetnih posledica.

Pasivno pušenje, priča je za sebe, I posebno je strašno to što u njoj najviše učestvuju najmladji.

Jedna od mera kojom države pokušavaju da smanje konzumiranje duvana je zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima. Iako su nadležni u Srbiji najavljivali takve mere, do danas se ništa konkretno nije dogodilo.

Zanimljivo je kao primer uzeti I zemlje u okruženju. Dok je u Hrvatskoj delimično zabranjeno pušenje u kafićima i pabovima, a zabranjeno u restoranima, u Makedoniji je u potpunosti zabranjeno I u kafićima I u pabovima I restoranima