SPORTSKA SREDA

Tri niška superligaša našla su se na terenu protekle srede. Fudbaleri Radničkog i odbojkaši Niša poraženi su u Novom Sadu od istoimene ekipe Vojvodine. Pobedu su ostvarili rukometaši Železničara koji su u Beogradu savladali Partizan.

Fudbaleri Randičkog poraženi su u 23. kolu Superlige od ekipe Vojvodine rezultatom 3:0 (1:0). Domaći su do vođstva došli već u prvom minutu, kada je Momčilo Mrkaić savladao Ristića. Prednost je u 70. minutu duplirao Miljan Vukadinović koji je sa 16 metara zatresao mrežu Nišlija. Konačan rezultat postavio je Mrkaić, koji je drugi gol postigao u sudijskoj nadoknadi. I pored ovog poraza niški tim je i dalje šesti. Novi meč Radnički će odirgati već za vikend kada će u nedelju 1. marta dočekati Inđiju.

Odbojkaši Niša poraženi su u derbi susretu mini-lige od ekipe Vojvodine rezultatom 3:2 u setovima. Izabranici Dragan Svetozarevića dobrio su otvorili meč i poveli sa 1:0, ali su onda domaći osvojili naredna dva seta. Vodila je novosadska ekipa i u četvrtoj deonici, ali su Nišlije uspele da prekorenu i izjednače rezultat na 2:2. Pobednik je rešen u petom setu, koji je Vojvodina bolje otvorila, a gosti do kraja nisu uspeli da se rezultatski vrate u meč. Nakon ovog susreta Vojvodina se nalazi na prvoj poziciji, sa pobedom više od Niša.

Rukometaši Železničara nastavili su da ređaju pobede, pošto su u 18. kolu ARKUS lige savladali Partizan u gostima rezultatom 26:21 (10:9). Crno-beli su bolje otvorili meč i imali prednost sve do 20. minuta kada je Želja izjednačio, a nedugo zatim poveo i sa minimalnom prednošću otišao na odmor. U nastavku su izabranici Đorđa Teodorovića uvećali prednost i došli do značajne pobede koja ih je približila plasmanu u plej-of. Želju je do pobede predvodio kapiten Miroslav Kocić koji je zabeležio 20 odbrana, dok se Spasić osam puta upisao u strelce. Železničar je dva puta ove sezone savladao Partizan. Priliku za narendu pobedu Želja će imati u subotu kada će od 18:30, u Čairu, ugostiti Rudar iz Kostolca.