Sledeće zasedajne Skupštine grada 30. novembra (VIDEO)

Skupstina grada Niša, trebalo bi da zaseda 30 novembra. Najbitnija tačka koja će se naći na dnevnom redu, biće usvajanje rebalansa budžeta I odluka o maksimalnom broju zapošljavanja.

Poseban problem, niškoj gradskoj vlasti, predstavlja I to što Direkcija za izgradnju grada, Gradska stambene agencije i Direkcija za upravljane razvojem Niške Banje, ubuduće neće moći da se finansiraju iz gradske kase. Do kraja godine, posle pomenute, očekuje nas još jedna Skupština grada, na kojoj će glavna tačka biti dugoočekivani Statut grada Niša. Promene u Statutu grada Niša, odnose se na prilagođavanje ovog pravnog dokumenta novim zakonima, zatim na reorganizaciju uprave i na veća ovlašćenja gradskih opština. Biće samo jedna uprava i jedan načelnik uprave kao službenik na položaju. To lice će postavjlati Gradsko veće, a sva ostala lica biće raspoređivana u skladu sa sposobnostima, školskom spremom i radnim iskustvom na određena mesta u gradskoj upravi