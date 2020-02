SKRINING GRLIĆA MATERICE

Ukoliko se promene na grliću materice otkriju na vreme izlečenje je stopostotno.

Zbog zanemarivanja preventivnih pregleda, od raka grlića materice u Srbiji godišnje oboli preko 1200 žena, a umre i do 900, dok je u razvijenim zemljama ova vrsta raka gotovo iskorenjena.

Zato Dom zdravlja u Nišu ove subote, 8.februara od 7 do 14 sati organizuje preventivne preglede na rak grlića materice.

Sve zainteresovane žene, starosti od 25 do 64 godine moći će da urade ili zakažu skrinig ginekološki pregled, ali i da od stručnih lica dobiju važne informacije o prevenciji i ranoj dijagnostici raka grlića materice.

U prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu žena, koja se nalazi na prvom spratu Doma zdravlja ženama će biti urađen ili zakazan skrining ginekološki pregled, odnosno uzorkovanje Papanikolau testa. Akcija se organizuje u cilju ranog otkrivanja raka grlića materice bez obzira na status zdravstvenog osiguranja. U toku akcije biće deljen promotivni materijal zdravstveno vaspitnog sadržaja.

Nakon obavljenog preventivnog pregleda svaka pacijentkinja dobiće izveštaj o zdravstvenom stanju a one kod kojih rezultati odstupaju od normalnih vrednosti biće upućene na dalje dijagnostičke preglede i lečenje napominju iz Doma zdravlja.