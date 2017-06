Škole u blokadi, iz Republike ne šalju sredstva u gradsku kasu (VIDEO)

Grad Niš januara nije dobio novac iz Republike odnosno nenamenska sredstva koja se daju gradovima koje izmiruju svoje obaveze. Razlog je dug prema školama zbog kojeg su one u blokadi. Zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković kaže da će se dugovanja uskoro izmiriti, što znači da će i novac iz Republike brzo stići.

Grad Niš trenutno duguje školama oko 20 miliona dinara. S obzirom na to da su od prvog januara ove godine škole i javna preduzeća ušli u takozvani RINO sistem plaćanja što znači plaćanje u određenom roku, a da grad to nije ispoštovao, sredstva iz Republike nisu januara stigla u gradsku kasu.

Slavković međutim kaže i da su škole u blokadi ne samo zato što im grad duguje novac nego i zbog tužbi prosvetara za neisplaćene jubilarne nagrade.

Zamenik gradonačelnika kaže i da će grad narednih dana izmiriti svoja dugovanja, a samim tim će stići i novac iz Republike.

Kreditom koji planiraju iz Grada biće otplaćen dug prema školama, ali će on služiti i za izmirenje drugih obaveza grada, kaže Slavković.