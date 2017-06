Situacija sa javnom rasvetom u gradu se popravlja (VIDEO)

Parking servis je, nakon što je decembra preuzeo nadležnost nad javnom rasvetom, zatekao veliki broj kvarova jer kako kažu iz ovog preduzeća, Gorica nekoliko meseci nije obavljala zamenu i popravku osvetljenja u gradu. Do sada je više od polovine prijavljenih kvarova popravljeno, a iz Parking servisa očekuju da će od narednog meseca situacija biti bolja.

Niš u mraku. Ova rečenica je, moglo bi se reći, tokom prethodnih meseci opisivala stanje u gradu kada se radi o uličnoj rasveti. Građani su se tako i danas javljali sa informacijom da je i Duvanište sinoć bilo u potpunom mraku. Posle finansijskih problema u kojima je bila Gorica, nadležnost nad javnom rasvetom preuzeo je Parking servis. U ovom preduzeću kažu da Višemesečno neodržavanje rasvete u gradu, a za posledicu imalo dosta pregorelih sijalica, ali i brojne kvarove.

Do sada je, prema Vojinovićevim rečima, oko 70 odsto prijavljenih slučajeva rešeno. Međutim, zbog problema sa osvetljenjem ponekad nedeljno prime do 500 poziva.

Podsećamo da je Parking servis preuzeo nadležnost nad javnom rasvetom 1. decembra. Vojinović dodaje i da je iz budžeta grada za ovaj posao izdvojeno 22,5 miliona dinara. Inače, svi koji žele da prijave problem sa osvetljenjem mogu to učiniti pozivom na broj 018/517-333 ili putem mail-a osvetljenje@nisparking.rs.