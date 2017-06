Šetalište za pse se otvara do kraja februara, odlučeno da se postave kamere (VIDEO)

Iako je od početka izgradnje parka za pse početkom decembra bilo najavljeno da će on biti završen do kraja godine, još uvek se čeka na njegovo otvaranje. Razlog je to što je nekoliko metara ograde nedavno ukradeno, a odlučeno je i da zbog toga bude postavljen video nadzor.

Iako u parku za pse u Čairu ima mobilijara i sve izgleda spremno za otvaranje, on još uvek nije u funkciji. Vlasnici pasa ipak će morati da sačekaju do kraja meseca. Nedavno je iz parka ukradeno nekoliko metara ograde, rečeno nam je iz Grada, ali gradski većnik Jovan Stojković demantuje navode nekih medija da su ukradene i kamere, jer one nisu ni bile predviđene projektom. Kako nam je potvrdio, zbog krađe ograde sada je odlučeno da se ipak postavi video nadzor, koji je poklon od donatora. Ideja o parku za pse mnogim vlasnicima se dopada. Iako većina nije želela pred kamere, kažu da će svoje pse ovde dovoditi.

Šetalište za pse na koje se dugo čeka, ima za cilj pre svega da poveća bezbednost dece koja se, naročito u ovom parku, igraju na istom prostoru gde i psi. Međutim, roditelji kažu da ovde dolaze sa oprezom, ali da ne brinu mnogo.

Podsećamo, radovi na izgradnji šetališta za pse su, posle višegodišnjeg najavljivanja, počeli početkom decembra prošle godine, a planirano je da budu završeni krajem godine. Šetalište je na površini od 5.000 kvadrata, a vrednost je oko 4,3 miliona dinara.