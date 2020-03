RAJKOVIĆ RASPISAO IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA GRADSKIH OPŠTINA

Predsednik skupštine grada Niša Rade Rajković raspisao je izbore za odbornike skupština gradskih opština za 26. april. Prema novom statutu, predsednik skupštine je po prvi put raspisao izbore, do sada je to radila Republika Srbije. Kada je u pitanju broj odbornika u odnosu na prošle izbore, on je ostao isti.

Rokovi za izvršenje izbornih radnji počinju da teku od danas.

Lokalne izbore raspisala je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković.