Radnički raskinuo ugovor sa Miloradom Kosanovićem

Fudbalski klub Radnički sporazumno je raskinuo ugovor sa dosadašnjim terenrom Miloradom Kosanovićem. Kosanović je u Nišu proveo šest meseci, a ugovor je raskinut nakon pobede Radničkog nad Čukaričkim od 2:0.

Kao jedan od glavnih razloga za raskid saradnje navodi se kazna Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, prema kojoj bi Kosanović u još četiri meča bio sprečan da predvodi niški tim.

To je presudilo. Odlučio sam da odem zbog Radničkog, a ne zbog sebe. Imamo novi tim, njima je na klupi potreban trener koji će da ih vodi. Protiv Čukaričkog smo ostavili Radnički u plej-ofu, a to je bio primarni cilj bez koga Radnički ne bi mogao da se razvija dalje. Ta tri boda

dovela su nas u situaciju da imamo četiri boda manje od četvrtoplasiranog tima i to na 15 kola pre kraja prvenstva. Radnički ima sve uslove da se ravnopravno bori za mesto u Evropi, sve je do našeg tima. Ukoliko nastave ovako, verujem da će Radnički igrati Evropu i naredne sezone. Smatram da bi za tim bio veliki hendikep da još četiri meča ne budem na klupi, logično je bilo da klubu predložim raskid saradnje, ne želim ja da budem smetnja, rekao je Kosanović.

Za sada nije poznato ko će naslediti Kosanovića. Novi trener mogao bi da debituje već, u sredu, 26. februara kada Radnički gostuje Vojvodini.