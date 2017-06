Prihvatna stanica Gerontološkog centra – sklonište od zime za one koji nemaju gde (VIDEO)

U prihvatnoj stanici pri Gerontološkom centru koja pruža smeštaj i obroke socijalnim slučajevima koji nemaju krov nad glavom, ovih dana boravi troje ljudi. Ove zime nije bilo potrebe za proširenjem kapaciteta, ali, kažu u centru, u sobama gotovo uvek ima nekog.

Onima koji iz nekog razloga nemaju gde, prihvatna stanica u Gerontološkom centru dobro je došla. Privremeno, ovde mogu da dobiju smeštaj i obroke. Ipak, iako to nije trajno rešenje za njihove probleme, kada temperatura ode u minus i nemaju krov nad glavom, ove prostorije i sve ono što dobijaju ovde, itekako im znači.

Međutim, prihvatna stanica i prihvatilište ne mogu samostalno da odlučuju o tome hoće li primiti one koji se ovde obrate za pomoć. O tome odlučuje i Centar za socijalni rad.

Ovde trenutno boravi troje ljudi, a prilikom naše posete u sobama nikog nije bilo jer nisu hteli pred kamere. Iz Gerontološkog centra kažu da uglavnom više ljudi dolazi leti nego zimi. Inače, stanica je otvorena 24 časa, a kapacitet je 6 kreveta. Ako zatreba u Gerontološkom centru su spremni da ovaj broj povećaju, ali ove zime, do sada, nije bilo potrebe za tim.