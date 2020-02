PREREGISTRACIJA ORUŽJA DO 5. MARTA 2020

Za nešto više od 10 dana ističe rok za preregistraciju oružja, a na stotine hiljada građana Srbije još nije ispunilo tu obavezu. Jedan od razloga je visina takse, koja je od početka primene zakona – marta 2016. do danas više puta menjana. Iz MUP-a podsećaju vlasnike oružja da požure, a u parlament je stigao predlog da se rok pomeri za dve godine – do 5. marta 2022. Ukoliko rok ne bude produžen, svim vlasnicima oružja koji ne predaju zahtev za preregistraciju do 5. marta, prete kazne i do 150.000 dinara i oduzimanje pištolja i pušaka.