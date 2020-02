POVRATAK U ŠKOLSKE KLUPE 24. FEBRUARA

Zbog epidemiološke situacije, na čitavoj teritoriji Srbije školski raspust produžava se do do 21. februara, a pošto je to petak, prvi radni dan biće 24. februar, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Prethodno je Ministarstvo zdravlja dalo preporuku da se produži zimski raspust. Ministar prosvete Mladen Šarčević zamolio je direktore škola za razumevanje prema učenicima završnih razreda i da unapred naprave plan nadoknade časova. Odluka o produženju raspusta doneta je, inače, posle konsultacija sa Institutom za javno zdravlje „Batut“, kaže epidemiolog Darija Kisić Tepavčević. Ona je naglasila da je zimski raspust usporio širenje respiratornih infekcija i virusa gripa, pa je tokom prošle nedelje zabeležen pad broja obolelih za oko 2.000 u odnosu na nedelju koja joj je prethodila, ali da je to i dalje na visokom nivou.