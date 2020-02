PARTIZAN ODBRANIO TROFEJ U KUPU

Košarkaši Partizana osvojili su treću uzastopnu titulu u Kupu pošto su u dramatičnoj završnici, posle produžetka savladali večitog rivala Crvenu Zvezdu sa 85:84. Meč su obeležile dobra borba na terenu i vatrena atmosfera na tribina. Ipak najjači utisak ostavilli su igrači crno-belih koji su na devet sekundi do kraja imali pet poena zaostatka, ali su uspeli da se vrate, dođu do produžetka, a zatim i osvoje trofej.

U prepunoj hali Čair i jedinstvenoj atmosferi kakva se može doživeti samo u Nišu, košarkaši Partizana savladali su u finalu Kupa Radivoja Koraća ekipu Crvene zvezde sa 85:84, po četvrtinama je bilo 19:13, 15:18, 18:18, 26:29, dok je produžetak završen rezultatom 7:6. Ekipe su od početka bili izjednačene što je nagoveštavalo još jedan neverovatan meč. Crno-beli su od starta imali blagu prednost, ali Zvezda ni u jednom trenutku nije dopuštala protivniku da se rezultatski odlepi. Sve do sredine poslednje deonice Partizan je vodio, a onda je Zvezda postigla pet poena i došla do vođstva od 63:59. Ipak dobar u redovima crno-belih bio je Volden koji je uspeo da svoj tim drži u igri. Na pola minuta do kraja trojkom Davidovca tim Dragana Šakote odlazi na +6, ali je sa druge strane uzvratio Pejdž koji je pogodio za dva poena i iskoristio dodatno slobodano bacanje. Imali su pet poena prednosti crveno-beli i devet sekundi pre kraja i sve je bilo spremno za slavlje i na terenu i na tribini gde su se nalazile pristalice Zvezda. Međutim usledila je trojka Pejdža za 78:76, a onda i faul Gista nad istim igračem sekund pre kraja. Partizanov bek ostao je pribran i pogodio za izjednačanje.

Nisu blistali crno-beli na startu produžetka, sa druge strane Zvezda je poentirala preko Gista. Preokret je usledio u režiji Ognjena Jaramaza koji je sa sedam poena bacio u trans Grobare. Pogodila je i Zvezda četiri slobodna bacanja, ali je i Beron promašio otvoren šut. Sa druge strane ruka je zadrhtala i Jaramazu pa i on promašuje. U finišu produžetka Mozli je bio na liniji za slobodna bacanja i oba puta promašio. Na radost svih Grobara, Zvezda nije pogodila ni treći uzastopni put za pobedu pa je Žućkova levica otišla u ruke Partizana.