PARTIBREJKERS posle dve godine u subotu u Nišu!

Nakon nezaboravnog koncerta koji je održan pre dve godine u Dvorištu Univerziteta (Banovina) u Nišu, legendarni PARTIBREJKERSI će održati samostalni koncert u subotu, 8.septembra u istom prostoru, sa početkom u 21h.

„BREJKERSI“ će ovom prilikom u Nišu napraviti finiš letnje koncertne turneje u regionu i odsvirati set najboljih pesama iz 36 godina duge i plodne karijere.

Kao gosti koncerta, nastupiće niški renomirani post grunge sastav GOSPODIN PINOKIO, koji će ovom prilikom pemijerno odsvirati i par novih numera koje će se naći na novom EP izdanju čiji se izlazak očekuje do kraja ove godine.

Ulaznice su u pretprodaji do subote, 8.septembra do 14h po ceni od 800 dinara u muzičkim radnjama CD Sound (na kraju novog podzemnog prolaza – radno vreme od 12 do 18h) i Energy music shop (TPC Kalča – prizemlje, radno vreme od 10 do 16h). Na ulazu u Dvorište Univerziteta od 19h, cena ulaznice iznosiće 1.000 dinara!

Bez obzira na vremenske prilike, bina će biti pokrivena po festivalskim standardima.