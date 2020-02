Niš bi uskoro mogao da dobije i novo prihvatilište za preko 500 pasa lutalica, i to odmah pored Kazneno popravnog zavoda. Odbornici Skupštine grada Niša, usvojili su parcijalne izmene plana detaljne regulacije Opštine Palilula, pa se sledeći korak odnosi na to kome će posao prihvatanja pasa sa ulica biti poveren, ko će čuvati i hraniti pse i na kraju, ali ne i najmanje važno, dobijanje gradjevinske dozvole…

Višedecenijski problem nedostatka adekvatnog prihvatilišta za pse lutalice u Nišu, mogao bi uskoro da bude rešen, kaže direktor JKP Medijana Dragoslav Pavlović. Prostor za novi azil, biće pored Kazneno popravnog zavoda, i to je ono što je za sada izvesno…

Podsećamo, prihvatilište za pse lutalice kojim upravlja JKP Mediana, odavno je postalo neuslovno, jer osim što se punih pet decenija nalazi pored deponije, može da prihvati svega 80 pasa lutalica…

https://www.youtube.com/watch?wmode=transparent“ width=“WIDTH“ height=“HEIGHT“ >