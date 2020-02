Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja stručne konsultacije o okviru za izradu Stategije razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2027. godine, te su zainteresovani u oblasti obrazovnih politika imali priliku da prisustvuju predstavljanju okvira na Univerzitetu u Nišu.

Nova strategija obrazovanja i vaspitanja do 2027. trebalo bi da nastavi gde je stala prethodna u domenu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Prema rečima ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića, koji je u Nišu predstavio okvir strategije, biće i mnogo novina.

Šarčević je rekao da je obuku prošlo oko 50% nastavnika osnovnih i deo nastavnika srednjih škola. Paralelno, počeli su da se ostvaruju reformski programi za 1. i 5. osnovne i 1. razred gimnazije. U toku ove godine uključeni su 2. i 6. razred i 2. gimnazije, a na jesen će sa novim programima krenuti 3. i 7. razred.

Deo strategije koji će biti predstavljen u aprilu vezuje se za investicije. Šarčević je istakao da je do sada preko 900 objekata kompletno rekonstruisano, dok je investicionim planom do 2025. godine predviđeno 60 miliona dinara za predškolske ustanove. Podsetio je i da je Ministarstvo za telekomunikacije dobilo 35 miliona evra da do jeseni ove godine rekonstruiše čitavu internet mrežu. Cilj je i da Ubuduće obrazovne ustanove imaju samo jednu smenu. Ove godine kroz taj proces obuhvaćeno je 311 osnovnih škola, a dogodine još 263, 50 srednjih škola i 5 specijalnih. Digitalizacija prati ceo proces.

U reformi gimnazija biće 12 posebnih programa – za nadarene za sport, umetnost, društvene nauke, medije. Deca će se orijentisati specijalizacijama, a izbornim programima pomagati – to će smanjiti broj đaka u učionicama kaže Šarčević i dodaje da će neminovno dovesti do boljih uslova rada i većeg broja zaposlenih u budućnosti.

https://www.youtube.com/watch?wmode=transparent“ width=“WIDTH“ height=“HEIGHT“ >