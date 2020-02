NIŠKI KLUBOVI IMALI USPEŠAN VIKEND

Niški klubovi imali su uspešan vikend. Jedini superligaš koji nije ostvario pobedu je Radnički koji je remizirao sa ekipom Spartaka u gostima. Pobede su ostvarile rukometašice Naise, rukometaši Železničara i odbojkaši Niša.

Fudbaleri Radničkog odigrali su nerešeno sa Spartakom u 21. kolu Superlige. Utakmica u Subotici završena je rezulatom 1:1. Domaći su prvi došli u prednost u toku je bio 25. minut kada je Nemanja Nikolić zatresao protivničku mrežu. Vođstvo Spartaka nije obeshrabrilo niški tim koji je nastavio da igra ofanzivno. Nagrada je stigla u 42. minutu kada je Nikola Čumić postigao izjednačujući pogodak. Obe ekipe su imale prilike da u nastavku meča promene rezultat, ali se to nije desilo. Posle 21. kola Nišlije se nalaze na sedmoj poziciji na tabeli sa 33 boda. Milorad Kosanović nije predvodio Radnički, pošto je suspendovan. U narednom kolu niški tim za vikend dočekuje Čukarički.

Rukometašice Naise savladale su derbi susretu 12. kola Superlige ekipu Jagodine rezultatom 26-25 (11-14) i tako ostale u trci za šampionsku titulu. U prvih deset viđena su samo tri gola što je nagoveštavalo uzbudljiv meč. Od 15. minuta gostujuće igračice su uspele da se rezultatski odlepe i odu na +4. Naisa se ni u jednom trenutku nije predavala, pa je na odmor otišla sa tri gola zaostatka. Devet minuta u nastavku meča bila su potrebna domaćem timu da izjednači 16:16, a u 46. minutu Naisa je ponovo došla do vođstva. Izabranice Svetislava Jovanovića su u 51. minutu po prvi put došle do dva gola prednosti, a gošće do kraja nisu uspele da se vrate. Domaće su do kraja ostale skoncentrisane i uspele da nanesu prvi poraz Jagodinkama.

U narednom kolu Nišlijke gostuju Vrbasu.

Uspešni su bili i rukometaši Železničar, koji su i dalje bez poraza na domaćem terenu. Oni su u 17. kolu ARKUS lige ubedljivo savladali Spartak rezultatom 30:21 (15:10). Železničar se sa kamatom revanširao Spartaku za poraz u prvom delu sezone. Subotičani su samo u prvih 15. minuta bili ravnopravni rivali (6:6). Uz odlično izdanje Spasića, Stanojevića, Milosavljevića i Aleksandra Stojanovića domaći su na odmor otišli sa +5 (15:10).

Domaći su u istom ritmu igrali i u nastavku, pa su veoma lako uvećali prednost. To je iskoristio strateg Želje Đorđe Teodorović koji je pružio šansu svim igračima. Razigrao se i Jevtić, podršku je dobio od Pavlovića i braće Radivojević te ubedljiva pobeda nije izostala. Sa dva gola debitovao je Lazar Anđelković Trener Železničara u ovom meču nije mogao da računa na beka Nemanju Milovanovića koji je zbog upale pluća van terena. Niški tim će u narednom kolu odmeriti snage sa Partizanom u Beogradu.

Pobedu su zabeležili i odbojkaši Niša, oni su u poslednjem kolu osnovnog dela Superlige savladali Radnički u Kragujevcu rezultatom 3:1 po setovima je bilo 25:21, 20:25, 25:23, 26:24. Nišlije su osnovni deo završile na drugoj poziciji iza Vojvodine. U mini-ligi koja se sada formira igraće Niš, Vojvodina, Partizan, Mladi Radnik, Spartak i Radnički. Četiri najbolje ekipe će se plasirati u polufinale.