NIŠ NA 6. MESTU MALIH EVROPSKIH GRADOVA

Financial Times magazin objavio je rang listu najperspektivnijih gradova i regiona Evrope u pogledu njihovih finasijskih, ekonomskih i biznis potencijala. Za 2020/2021 godinu grad Niš je na 6. mestu malih evropskih gradova budućnosti kada je u pitanju strategija razvoja, ali i na petom mestu po isplativosti za investiranje. Razvoj Niša nesmanjenim tempom biće nastavljen i ove godine, a garant za to su stabilne javne finansije grada, kaže za NTV gradonačelnik Darko Bulatović.Budžet grada NIša beleži stalni rast naročito poslednjih godina. Prema rečima gradonačelnika Darka BUlatovića realizacija budđeta 2012. godine bila je 6,9 milijardi dinara, a 2016 . godine 7,1 milijardu, ili 200 miliona više. Već 2019. godine realizacija budžeta bila je 8,6 milijardi dinara, dakle posle 3 godine zabeleženo je povećanje od jednu ipo milijardu dinara. O kakvom poboljšanju javnih finansija se radi možda najbolje pokazuje podatak da je od 2012, do 2016, prosečni godišnji rast bio 50 miliona, dok je od 16 do 19 rast pola milijarde dinara ili 10 puta više. Poseban problem te 2012. za novu izvršnu vlast bila su i velika nasledjena dugovanja.

Važan preduslov za stabilizaciju javnih finansija je i to što je povećano zapošljavanje u našem gradu. Naime, dosta novca u gradski budžet dolazi se iz doprinosa koji se uplaćuju zaposlenim licima.

Prema rečima gradonačelnika Bulatovića izgradnja novih fabrika biće nastavljena i ove godine, česti su razgovori sa investitorima koji bi da ulažu u naš grad.