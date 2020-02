NIŠ BOGATIJI ZA JOŠ DVA KRUŽNA TOKA

Počela izgradnja kružnih tokova na raskrsnici Bulevar Nikola Tesla – ulica Aleksandar Medvedev, kao i Bulevar Nikola Tesla – Pantelejska – Stevana Prvovovenčanog. Zbog radova će doći do preusmerenja saobraćaja na Bulevaru Nikola Tesla od ulaza u naselje Stevan Sinđelić do raskrsnice sa ulicom Pantelejskom (zatvaranjem kolovozne trake u smeru ka gradu). Izmena režima saobraćaja trebalo bi da traje do 60 dana.

Na Bulevaru Nikole tesle počela je izgradnja dva kružna toka, koji bi trebalo da budu završeni za oko dva meseca. Radiće se i rehabilitacija desne trake na bulevaru ka Pantelejskoj ulici, gde je prošao atmosferski kolektor, a biće sređena i ulica Aleksandra Medvedeva. Zbog radova će saobraćaj na Bulevaru Nikole Tesle od ulaza u naselje Stevan Sinđelić do raskrsnica sa ulicom Pantelejskom biti preusmeren, a Izmena režima trebalo bi da traje 60 dana.

Izgradnja dva kružna toka koštaće oko 100 miliona dinara, dok bi za rehabilitaciju trebalo da se izdvoji do 40 miliona dinara.