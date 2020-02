NESREĆA DONJE MEDJUROVO

U niškom osnovnom sudu završena je prva faza sudskog postupka protiv osumnjičenog vozača autobusa, za tešku saobraćajnu nesreću kod Donjeg Medjurova krajem 2018. Nastavak ovog procesa najavljen je za 3. mart.Pred Osnovnim sudom u Nišu okončan je dokazni postupak protiv Milana Zdravkovića starog 33 godine, , vozača autobusa „Niš-ekspresa“. On je optužen da je 21. decembra 2018. izazvao nesreću kod Donjeg Međurova, kada je poginulo osmoro ljudi, a povredjeno još 28. Do tragedije je došlo kada je na pružnom prelazu voz udario u autobus pun putnika, pa vozaču Zdravkoviću preti kazna zatvora do osam godina zatvora.

Veštak saobraćajne struke na suđenju je u svom veštačenju na prethodnim ročištima istakao da je osnovni uzrok nesreće što se vozač autobusa nije zaustavio ispred znaka „stop“ i proverio da li nailazi voz, ali da je bilo propusta i u postupanju mašinovođe. Voz se kretao brže nego što je na toj deonici dozvoljeno,a takodje mašinovodja nije uključio sirenu kada je prilazio pružnom prelazu. Da je dao zvučni signal čak i u trenutku kada je opazio da se autobus nije zaustavio kod znaka „stop“, vozač autobusa bi mogao da čuje nailazak voza i zaustavi vozilo, pa bi teška nesreća u Donjem Međurovu bila izbegnuta, kaže veštak.

Dokazni postupak trajao je godinu dana, a iznošenje završnih reči Pred Osnovnim sudom u Nišu zakazano je za 3. mart.