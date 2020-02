NAISA SPREMNA ZA REVANŠ MEČ 1/8 FINALA ČELENDŽ KUPA

Rukometašice Naise ugostiće u subotu u revanš meču 1/8 finala Čelendž kup ekipu HIB Handbala. Niški tim ubedljivo je slavio u prvom kolu rezultatom 30:14, pa sada s pravom očekuju plasman u narednu rundu takmičenja.

Treću utakmicu za samo nedelju dana rukometašice Naise odigraće u subotu i to 1/8 finala Čelendž kupa, gost će im biti ekipa HIB Handbala. Nišlijke jesu bolje, i to su pokazale ubedljivom pobedom od 30:14 u gostima, ali će to morati da potvrde i na domaćem terenu.

Utakmica protiv Graca biće još jedna priprema za ono što Naisu očekuje u nastavku domaćeg šampionata.

Meč u hali Čair zakazan je subotu, 8. februar od 18:30, a ulaz je slobodan.