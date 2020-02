NAISA NANELA PRVI PORAZ JAGODINI

Rukometašice Naise savladale su derbi susretu 12. kola Superlige ekipu Jagodine rezultatom 26-25 (11-14) i tako ostale u trci za šampionsku titulu.

U prvih deset viđena su samo tri gola što je nagoveštavalo uzbudljiv meč. Od 15. minuta gostujuće igračice su uspele da se rezultatski odlepe i odu na +4. Naisa se ni u jednom trenutku nije predavala, pa je na odmor otišla sa tri gola zaostatka.

Devet minuta u nastavku meča bila su potrebna domaćem timu da izjednači 16:16, a u 46. minutu Naisa je ponovo došla do vođstva. Izabranice Svetislava Jovanovića su u 51. minutu po prvi put došle do dva gola prednosti, a gošće do kraja nisu uspele da se vrate. Domaće su do kraja ostale skoncentrisane i uspele da nanesu prvi poraz Jagodinkama.