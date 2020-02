KVALIFIKACIONI TURNIR U FUTSALU

Kvalifikacioni turnir za odlazak na Svetsko prvenstvo, koje će ove godine biti održano u Litvaniji, biće odigran u Nišu od 1. do 4. februara. Ulaznice za sve mečeve prodaju se na biletarnici hale Čair. Za tribine je potrebno izdvojiti 100 dianara, a za parter duplo više. Radno vreme blagajne je od 10 do 18 sati, i na dan odigravanja mečeva od 10 sati do njihovog početka. Važno je napomenuti da ulaznica važi samo za jednu utakmicu.

Za odlazak na kontinentalni šampionat u Čairu će se boriti Srbija, Francuska, višestruki svetski i evropski prvak i dvostruki vicešampion Evrope Ukrajina.

Direktan plasman na SP izboriće samo pobednik turnira, a drugoplasirani tim ide u baraž.

