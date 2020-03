KRIZNI ŠTAB ZA 19. MART 2020.

Gradski štab za vanredne situacije u Nišu, doneo je naredbu kojom se u potpunosti zabranjuje saobraćanje gradskih i prigradskih autobusa tokom dana vikenda, dok će od ponedeljka do petka, važiti i dalje redukovani letnji red vožnje, odnosno od 5 do 8 ujutru i od 14 do 17 sati. Prema rečima komandata Štaba i gradonačelnika Niša Darka Bulatovića, prvo veče od kada je uveden policijski čas, proteklo je očekivano, uz poštovanje propisanih mera. Naravno bilo je i par pojedinačnih slučajeva koji se nisu pridžavali mera i kojima je napomenuto da moraju poštovati zabranu kretanja

Bulatović je istakao da je Policijski čas protekle noći, prošao očekivano dobro

Takodje, prema njegovim rečima, aktivni su bili I svi kol centri u pet niskih opština, a obradjeni su svi pozivi koji su pristigli

Gradonačelnik Niša I Komandant štaba za vanredne sutuacije Darko Bulatović, još jednom je pozvao sve sugradjane da poštuju propisane mere koje se tiču vanrednog stanja, da ne izlaze kada ne treba, da se pridržavaju preporučene razdavljine u prodavnicama i tako zaštite i sebe i druge