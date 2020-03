KRIZNI ŠTAB

Letnji red vožnje, dodatno je redukovan pa će od 19. marta 2020. autobusi u Nišu, saobraćati od 5 do 8, od 14 do 17 sati i od 21 do 23 sata i 30 minuta, s tim što će taj poslednji večernji termin, važiti isključivo za radnike koji se vraćaju iz druge odnosno idu u treću smenu. Gradski štab za vanredne situacije, naložio je i da od sutra budu zatvorene i sve buvlje odnosno robne pijace, dok će obične koje podaju voće i povrće normalno raditi. Institut za javno zdravlje dobio je naredbu da sve pijace dezinfikuje.

Višak vozila, koja poseduju škole i fakulteti, biće predata službi kol centra, dok je Sekretarijat za finansije dobio naredbu da niškom Crvenom Krstu, kao pomoć, hitno uplati 10 miliona dinara. Po svoj prilici, iako trenutno ima 5 linija odnosno kol centara, nije isključeno, da se zbog sve većeg broja poziva gradjana, otvori još nekoliko, istaknuto je na Štabu za vanredne situacije