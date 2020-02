JKP MEDIANA OČISTILA SNEG U NIŠU

Sneg koji je pao proteklih dana nije iznenadio ljude u JKP Mediani. Sa novom mehanizacijom, čišćene su sve ulice, pa čak i one četvrtog prioriteta.

Radnicki JKP Mediana sa deset dežurnih ekipa čistili su sneg koji je pao proteklih dana na svim lokacijama gde je to bilo potrebno. Porast dnevne temperature, kako kaže direktor Dragoslav Pavlović, doprineće da se sneg brže otopi, pa su zbog toga odlučili da ne bacaju so, ali redovno kontrolišu ulice i zaleđivanje.

Nova mehanizacijakoju je Mediana nabavila krajem prošle godine doprinela je boljem čišćenju ulica trećeg i četvrtog prioriteta. U JKP mediani kažu da su sada osposobljeni da očiste i celo područje grada, uključujući i okolna sela, za šta sada inače nisu nadležni.

