Sve je spremno za 1. Februar I nove-stare prevoznike, “Niš ekspres” I konzorcijum koji čine “Lasta” I “Strela” iz Obrenovca, a koji su sa Gradom I Direkcijom za javni prevoz, potpisali ugovor na sedam godina. Novina je zonski tarifni sistem, koji je umesto na dosadašnje četiri podeljen na tri zone, odnosno treća i četvrta su spojene u jednu, a cena karte je ostala kao i do sada za treću zonu. Takodje, biće uvedena i nova linija, koja će saobraćati na relaciji Duvanište – Medoševac i ići će na svakih sat vremena.

Novi javni gradski i prigradski prevoz, trebalo bi da donese mnogo toga boljeg nego što je do sada bilo. Od novih niskopodnih autobusa I dva nova prevoznika, do klima koje će za promenu raditi kada treba, rampi za invalide, brojača putnika i još puno toga…Medjutim, novina je i novi zonski tarifni sistem, koji donosi uštedu nišlijama koji su do sada pripadali takozvanoj 4. zoni.

Niš od 1. Februara dobija i jednu novu liniju, koja će saobraćati na relaciji Duvanište – Medoševac…Takodje, neke linije biće produžene.

Podsećamo, krajem prosle nedelje, novinari su imali priliku da vide kako će izgledati autobusi, koji će od 1 Februara saobraćati niškim ulicama, a koji su zadovoljili strogo propisana pravila.