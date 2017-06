I ovog vikenda organizovan izlet na Kopaonik za mlade Palilulce (VIDEO)

Jedna od najsiromašnijih niških opština, GO Palilula, nastavilja inicijativu da učenici škola koje se nalaze na njenoj teritoriji, na svaki način treba da budu nagrađeni. Kao i prethodne dve nedelje , i ovog vikenda organizovan je jednodnevni izlet na Kopaonik za četrdesetak mladih Palilulaca, a ovoga puta bili su to đaci OŠ „Branko Miljković“.

6 časova izjutra , i ugovoreno mesto za polazak na „snežni“ dan i igrarije po kopaoničkom snegu. Iako pospani, a pomalo i promrzli, na licima desetine osnovaca škole „Branko Miljković“ radost i nestrpljenje da što pre sednu na sanke i rpovedu čitav dan sa drugovima- svakako vidljiva. Mnogi od njih, do sada su retko imali prilike da za sankanje i klizanje van Niša, a retki su oni koji su do sada kročili na Kopaonik. I nakon obavezne kontrole ispravnosti, autobus prepun đaka i nastavnika, uz pratnju predstavnika opštine Palilula konačno je krenuo. Tokom tročasovnog putovanja, gotovo da niko od dece nije trenuo okom, a sreća i iščekivanje kako su se bližili cilju bila je sve veća. I napokon su tu, na mestu gde će na čitav jedan dan zaboraviti na školu, probleme i ocene.

Osim organizovanog puta, toplih obroka i napitaka, tokom celog dana o bezbednosti dece su osim opštinaara brinuli njihovi nastavnici. Iako je većina njih po ko zna koji put na jednoj od naših najlepših planina, ističu da su tu zbog dece, i da su srećni što mogu sa njima da podele ovaj dan koji će ućenici svakako pamtiti.

Iako po materijalnom statusu stanovništva, ali i manjih privrednih mogućnosti za zaradu, u najsiromašnijoj niškoj GO Palilula tvrde da za brigu o deci uvek treba naći mogučnost i način, ali i za podsticaj da oni koji rade i uče dobro, i ubuduće to čine još bolje.

Snežne igrarije trajale su kao što je i planirano, tokom čitavog dana, uz naravno pauzu za okrepljenje. Sunčano i toplo vreme omogućilo je da čitava ekipa od 50-ak Palilulaca ostane gotovo do mraka, a nakon skijanja, sankanja i grudvanja, iako umorni Kopaonik su svi napustili s osmehom i lepim uspomenama. Prema najavama predsatvnika ove gradske opštine, akcija organizovanja jednodnevnih izleta trajaće sve do marta, samo da ih još, kako kažu, posluži vreme.