GRAD NIŠ NASTAVLJA DA GRADI SEOSKU INFRASTRUKTURU

Grad Niš nastavlja da gradi i seosku infrastrukturu. Takav je slučaj i sa selom Paligrace gde je uradjena okretnica za autobuse, sredjeno je više ulica, neke su nasipane rizlom a druge asfaltirane. Gradonačelnik Niša, Darko Bulatović, susreo sa danas sa žiteljima ovog sela, kako bi video kakve su njihove dalje potrebe.

Selo Paligrace, pričaju žitelji, do danas retko koji gradonačelnik je obilazio. Ulice su godinama pa i decenijama bile u veoma lošem stanju. Medjutim, sada je situacija potpuno drugačija. Asfaltirane su one najproblematičnije i tu se –na zadovoljstvo ovih ljudi- neće stati.

Gradonačelnik Niša, Darko Bulatović, zadovoljan je onim što je video i što je do sada uradjeno, ali je naglasio da se tu izgradnja ovog sela nece završiti.

Takodje, očekuje se i dolazak čak deset kamiona sa asfaltom, a o tome koje će ulice biti asfaltirane, dogovoriće se sami žitelji, kako prema Bulatovićevim rečima, ne bi bilo nezadovoljnih I kako bi potrebe svih ovih ljudi bile zadovoljene.

