GEJMING CENTAR U NISU

Bilo da se razvijaju da bi se igrale na pi si računarima ili na mobilnim telefonima, video igrice su uvek i svima zanimljive, I to nikada nije bilo vezano za broj godina. Da su I te kako u ekspanziji, svedoči drugi po redu mitap, ili susretanje gejmera u niškom Start up centru. Prisutni su imali priliku, da u pauzi izmedju dva predstavljanja samog razvijanja igrica, odigraju I jednu novu, originalnu društvenu igru, iza koje stoji kreativni tim iz Pančeva.

Čini se da gejming odnosno pravljenje I plasiranje video igrica što za pi si računare što za mobilne telefone, nikada nije bio ovoliko popularan. Drugi po redu mitap ili tehničko susretanje, kako se još prevodi sa engleskog, u niškom Start up centru, doneo je mnogo novih tema, ideja ali I predstavnike gejming kompanija.

Potpuno osveženje ovogodišnjeg mitapa, bio je tim iz Pančeva, koji je, kako sami navode, iz dosade razvio jednu igru, ali ne elektronsku vec društvenu. Igra se zove Fajnal čelendž, brzo se uči ali se I relativno brzo dolazi do cilja.

Podsećamo, projekat “Gejming centar” finansira EU u partnerstvu sa Vladom Srbije a preko programa EU PRO.