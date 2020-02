ČIŠĆENJE BUBNJA

Radnici JKP Mediana pokenuli su dvodnevnu akciju čišćenja spomen- parka Bubanj i u planu je da se odveze pet kamiona smeća. U zimskim mesecima spomen-park koji se nalazi pod zaštitom države liči na deponiju i upravo je to to bio razlog za vanredno čišćenje.

Umesto da se koristi za odmor, šetnju, relaksaciju – spomen park Bubanj nesavesnim građanima često služi kao deponija. Upravo zbog toga JKP Mediana pokrenulo je dvodnevnu akciju čišćenja u kojoj će ukloniti divlje deponije i izvesti oko pet kamiona smeća.

Svake godine ovo javno-komunalno preduzeće na osnovu gradskog programa radi redovno održavanje spomen-parka, međutim zbog stvaranja novih deponija ovakva čišćenja spadaju u vanredna održavanja.

Iz Mediane pozvaju sve građane da prijave mesta gde je čišćenje neophodno. Oni dodaju da je problem najbolje prijaviti preko aplikacije Ekolovac, ali da se to može uraditi i preko drugih servisa ili putem mejla.

Direktor Dragoslav Pavlović podsetio je građane da se gradska deponija, gde sasvim besplatno, mogu da izvezu otpad nalazi nedaleko od ovog spomen -parka.