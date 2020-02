ARKSU liga: Železničar ubedljiv protiv Zvezde

Rukometaši Železničara ubedljivo su savladali ekipu Crvene zvezde rezultatom 31:19 (16:6) u 16. kolu ARKUS lige.

Niški tim pokazao je od početka da je tabela ipak merilo kvaliteta. Dobrom igrom Železničar je brzo stigao do visoke prednosti, a gostujući tim je ređao greške i promašaje i nije mogao da mu parira. Do odlaska na odmor domaći su brojali do deset.

U nastavku meča crveno-beli zaigrali su nešto bolje, što je dovelo do jednocifrenog zaostatka. Od 48. minuta izabranici Đorđa Teodorovića su ponovo došli do dvocifrene prednosti, koju su do kraja samo uvećali.

Najefinasniji u pobedničkom timu bio je Veljko Stanojević koji se šest puta upisao u strelce, po pet golova dodali su Đorđe Spasić i Boris Radivojević.

Igrači Želje će i u narednom meču igrati kod kuće kada će ugostiti ekipu Spartaka, dok Crvena zvezda u večitom derbiju dočekuje Partizan.