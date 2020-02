REPROGRAM DUGOVANJA OBJEDINJENOJ NAPLATI

Potpisivanje ugovora o reprogramu duga Objedinjene naplate i njenih korisnika počelo je 15. januara, a broj ljudi koji je do sada sklopio ugovor najveći je kada se sagleda početni period svih dosadašnjih akcija. Građani će ugovore moći da potpišu do 15. aprila, a iz ovog preduzeća pozivaju ljude da ne čekaju poslednji dan za to.

Veliki broj građana koji je imao neka dugovanja prema Objedinjenoj naplati rešio je da sklopi ugovor za reprogram. Iz ovog Javno-komunalnog preduzeća kažu da je ineresovanje najveće do sada kada se gleda početni period akcije, a preko 800 ljudi odlučilo je da se na ovaj način reši dugovanja.

Nikolić je podsetio da se u Obejdinjenoj naplati sve završava na jednom mestu i odmah, a da je predviđeno je da postupak ne traje duže od 20 minuta.

Reprogramiranje duga u Obejdinjenoj naplati rade od 2012. godine, a iskustava su pokazala da je interesovanje najveće u poslednjim danima akcije.