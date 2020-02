SOLARNA ENERGIJA U PČELICI

Glavna kuhinja niške Predškolske ustanove „Pčelica“ dobila je termo-solarne panele za zagrevanje vode, uz pomoć koje se sprema hrana ali i više puta dnevno pere sudje, za skoro 9.000 dece od onih koji su u vrtićima do školaraca. Solarni paneli, doneće veliku uštedu „Pčelici“, jer se do sada voda zagrevala na struju i mazut, ali će unaprediti i električnu efikasnost i smanjiti zagadjenost vazduha.

Radi se o investiciji iza koje stoje Grad Niš ali i Ministarstvo rudarstva i energetike

Prema Gajićevim rečima, radi se o jednom od najvećih projekata ovakve vrste u Nišu, jer je samo na ovoj kuhinji ugradjeno oko 120 kvadrata solarnih panela a ideja je da u skorijoj budućnosti, bude puno sličnih projekata I na drugim objektima.

