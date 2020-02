100 NADZEMNIH KONTEJNERA SA SPECIJALNIM MEHANIZMOM

JKP Medijana nabavilo je 100 nadzemnih kontejnera sa posebnim nožnim mehanizmom za otvaranje, čime će u startu biti onemogućeno da vetar raznosi otpad ali I da nišlije svakodnevno dolaze u kontakt sa prljavim poklopcima. Takodje, prema rečima direktora JKP Medijana, Dragoslava Pavlovića, sve su šanse da uskoro u potpunosti bude rešen I problem odvoza smeća na selu. U jednom broju njih kontejneri su već postavljeni, a sada je u ovaj sistem uvedeno i pet sela koja se nalaze na teritoriji GO Crveni Krst.

JKP Medijana nabavioa je savremene nadzemne kontejnere, vredni oko 3 miliona dinara i uradjene prema svim ekološkim standardima , ka\e direktor Dragoslava Pavlović. Ovi konrtejneri , otvaraju se po sistemu nožnog mehanizma. Ovaj sistem sprečiće, izmedju ostalog, da vetar raznosi smeće ali I da gradjani Nisa, prljaju ruke …

Prema Pavlovićevim rečima, kako sada stvari stoje, bice uskoro u potpunosti resen I sistem odvoza otpada, sa kojim se kuburilo najvise u selima pored Nisa. Neka od njioh vec imaju kontejnere, a ovaj sistem, zazivece i u jos 5 sela u GO Crveni Krst

Inače, u Nišu trenutno ima 4200 nadzemnih I 230 podzemnih kontejnera. Iako su skoro duplo skuplji od nadzemnih, težnja će u narednom periodu biti da se –kad god je to moguće- nabave upravo izuzetno efikasni podzemni kontejneri I to na svakoj lokaciji u gradu.